Кассация отклонила жалобу экс-топ-менеджеров банка «Новопокровский»

В Москве Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам ООО КБ «Новопокровский» (Краснодар), сообщили «Ъ» в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов. В декабре 2023 года руководители кредитного учреждения были осуждены за хищение средств на сумму более 1,7 млрд руб. Сегодня кассационная жалоба осужденных на приговор была отклонена.

Банк «Новопокровский» был лишен лицензии в декабре 2017 года, к этому времени долг «Новопокровского» перед вкладчиками составил более 7,3 млрд руб. По данным ЦБ РФ, бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. В отношении руководителей кредитного учреждения было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что средства вкладчиков похищались под видом выдачи кредитов, оформлявшихся на подставных лиц.

Заместителю председателя правления банка Сергею Забелину и директору департамента кредитования Алексею Цибизову суд назначил одинаковое наказание — лишение свободы на срок семь лет. Директор московского филиала «Новопокровского» Ольга Богомолова осуждена на пять лет колонии, соучастник злоумышленников Иван Пожарский — на четыре года.

Анна Перова, Краснодар