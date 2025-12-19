обновлено 09:28
В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность
На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Жители региона получили уведомления от МЧС России.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Жителям, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
Ранее ракетная опасность была объявлена на территории Новороссийска.
UPD: Ракетная опасность отменена.