В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Жители региона получили уведомления от МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителям, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Ранее ракетная опасность была объявлена на территории Новороссийска.

UPD: Ракетная опасность отменена.

Алина Зорина