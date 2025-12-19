Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:28

В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

На территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Жители региона получили уведомления от МЧС России.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Жителям, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Ранее ракетная опасность была объявлена на территории Новороссийска.

UPD: Ракетная опасность отменена.

Алина Зорина

Новости компаний Все