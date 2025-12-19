«Смотрящего» за Артемовским Сергея Хитрика приговорили к 16 годам колонии

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 800 тыс. руб. Сергея Хитрика, «смотрящего» за Артемовским (Свердловская область), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Он признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), по чч. 1, 2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, Сергей Хитрик создал непререкаемый авторитет в преступной иерархии. «Смотрящим» его назначил криминальный авторитет Темури Мирзоев (Тимур Свердловский). Помимо этого, Сергей Хитрик координировал преступный «общак».

Следствие установило, что 13 сентября 2021 года для пополнения «общака» он начал требовать 200 тыс. руб. от потерпевшего, который, по его данным, занимался оборотом наркотиков. Потерпевший деньги отдал. Позже, в июле 2022 года, «смотрящий», угрожая расправой, требовал у него еще 250 тыс. руб. и через своих знакомых просил передать деньги, когда потерпевший находился в СИЗО.

В ноябре 2023 года Сергей Хитрик вымогал у другой потерпевшей 150 тыс. руб., зная, что она занимается незаконным оборотом наркотиков. Боясь его, она передала ему деньги и переоформила на него свой автомобиль стоимостью более 810 тыс. руб. Позже он с ножницами напал на нее и потребовал перевести на карту его матери еще 20 тыс. руб. Девушка выполнила и это требование.

В январе 2024 года он вместе с сообщником начал требовать с пары 1,5 млн руб. Он угрожал, что «отдаст их дагестанцам», «отрежет голову и изнасилует девушку» в случае, если они не исполнят его требование. В феврале 2024 года ему передали 10 тыс. руб. настоящих денег и 690 тыс. руб. поддельных, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

Напомним, в конце ноября Свердловский областной суд приговорил «смотрящего» за Свердловской областью Марселя Гасанова к 13 годам исправительной колонии особого режима. Согласно обвинению, таким статусом его наделили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский).

В начале ноября был арестован Георгий Акоев (Гия Свердловский). Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил его в СИЗО до 30 декабря. По версии следствия, обвиняемый имеет уголовный статус «вора в законе» — предполагается, что это последний случай на территории Свердловской области.

Артем Путилов