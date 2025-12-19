Дмитриев: отказ ЕС от использования активов России станет победой для права

Спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал отказ Евросоюза (ЕС) от использования замороженных российских активов для финансирования Украины. По мнению главы РФПИ, это станет крупной победой для права.

Кирилл Дмитриев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Отмена первоначально предложенной ЕС незаконной схемы использования российских международных резервов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

18–19 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. Еврокомиссия предлагала выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов либо предоставить стране совместный кредит ЕС. В итоге европейские государства остановились на втором варианте: они договорились о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд. Против использования российских активов выступали Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. При этом бельгийский премьер-министр Барт де Вевер заявил, что ЕС не намерен возвращать замороженные активы РФ.

