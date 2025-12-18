Где деньги взять

Вопрос о том, как финансировать нужды Украины в течение ближайших двух лет, стал центральной темой открывшегося в Брюсселе 18 декабря саммита лидеров Евросоюза. Первоначальная идея пустить на эти цели замороженные в Бельгии российские активы без оглядки на несогласные с этим страны Евросоюза, включая саму Бельгию, уступила место попытке уговорить бельгийцев по-хорошему в надежде повлиять затем и на прочих несогласных. Альтернативная же идея о совместных заимствованиях ЕС на внешних рынках ради финансирования Киева не вызвала энтузиазма у ключевых стран объединения и к старту саммита была фактически откинута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Венгрии Виктор Орбан заранее открестился от обоих обсуждаемых в ЕС вариантов изыскания средств на финансирование Украины — и от идеи внешних займов, и от репарационного кредита за счет российских активов

Фото: Yves Herman / Reuters

Подготовка к финальной в этом году встрече лидеров ЕС в Брюсселе 18–19 декабря превратилась в настоящую войну нервов. На саммите, как анонсировал в пригласительном письме глава Евросовета Антониу Кошта, страны ЕС должны решить наконец, как реализовать взятое на себя обязательство «удовлетворить насущные финансовые потребности Украины на 2026–2027 годы, в том числе на нужды ее вооруженных сил и обороны».

Как предложила ранее Еврокомиссия, Киеву следует предоставить кредит в размере около €90 млрд в течение следующих двух лет под залог €210 млрд российских активов, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear.

А незадолго до решающего саммита в ЕС, казалось бы, нашли решение, как обойти сопротивление Бельгии, Венгрии и Словакии, изначально выступивших против «репарационного кредита». Для этого к статье 122 Договора о ЕС был добавлен пункт о чрезвычайных полномочиях, который давал добро на принятие некоторых решений, включая санкции и отъем активов, квалифицированным большинством, а не единогласно, как всегда делалось раньше.

Но это не помогло. В начале текущей недели несогласие с использованием на нужды Киева замороженных российских активов выразили также Италия, Болгария и Мальта. В частности, премьер Италии Джорджа Мелони заявила итальянским парламентариям, что поддержит соглашение, только «если его правовая основа будет прочной». Ряд других стран заявили, что поддержат решение по российским активам только в случае, если на это согласится Бельгия. А она по-прежнему сопротивлялась, считая, что ответный удар России в случае отъема ее денег будет нанесен преимущественно по Бельгии и ее финансовым интересам.

В итоге к началу нынешнего саммита страны—члены ЕС разделились на два практически непримиримых лагеря.

Германия, страны Северной и Восточной Европы заявили, что никакой альтернативы плану использования российских активов для обеспечения репарационного кредита Украине нет.

Другая группа продолжила противиться этому, настаивая на плане Б — поддержать Киев за счет совместного заимствования средств ЕС на международных рынках. Эту идею на фоне разброда и шатаний внутри ЕС вбросила утром 17 декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте в Страсбурге. «Я предложила два разных варианта для предстоящего заседания Европейского совета: один основан на активах, а другой — на заимствованиях ЕС. И нам придется решить, какой путь мы выберем»,— сказала она.

При этом позднее в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял на себя смелость объявить, что Еврокомиссия отказалась от плана А и перешла к плану Б. «Брюссельцы отступили, российские активы не будут обсуждаться на завтрашнем заседании Европейского совета»,— сказал он, тут же добавив, что теперь ЕК «продвигает совместные кредиты». «Но мы не позволим нашим семьям оплачивать войну за Украину»,— заявил венгерский премьер.

Официальный представитель ЕС сразу же опровергнул слова Орбана, дав понять, что тот выдает желаемое за действительное. «Репарационный кредит по-прежнему остается в силе»,— заявил он.

Утро четверга, когда главы государств и правительств стран ЕС уже съехались в Брюссель, началось не менее сумбурно.

Как заявил журналистам в Брюсселе польский премьер Дональд Туск, среди ключевых стран нет «энтузиазма» по поводу альтернативной идеи о совместных заимствованиях и «все согласны с тем, что нам нужен способ использовать российские активы для помощи Украине». Но тут же признал очевидное, заявив, что «дьявол кроется в деталях», в частности, в том, какие гарантии сможет получить Бельгия, наиболее подверженная потенциальным ответным мерам.

Найти ответ на этот ключевой вопрос призвала и глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас. «Я не думаю, что мы продвинемся вперед, пока Бельгия не будет чувствовать себя комфортно»,— предположила она.

Однако к началу саммита Бельгия все еще не «чувствовала себя комфортно». Как заявил за считаные минуты до его открытия бельгийский премьер Барт Де Вевер, страна не одобряет идею репарационного кредита Украине. Но если риски будут распределены поровну и Бельгия будет защищена, добавил он, «тогда мы все вместе, вместе со всеми европейцами, спрыгнем с этой скалы и будем надеяться, что парашют нас удержит». Но тут, очевидно, загвоздка снова обнаружилась в том, что «прыгать со скалы» и честно разделять риски (значительно выросшие после подачи ЦБ России иска к бельгийскому Euroclear) оказались готовы далеко не все страны ЕС.

Несмотря на все «но», открывая встречу, Антониу Кошта решительно заявил, что без четкого решения о финансировании Украины лидеры не разойдутся.

«Я могу заверить вас, что мы будем работать над этим сегодня, если потребуется, завтра. Но мы никогда не покинем этот совет без окончательного решения, которое обеспечит финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы»,— сказал он журналистам. «Я полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем»,— по сути, пригрозила вслед и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, похоже, европейское руководство само не верило в возможность принятия устраивающего всех решения в течение одного дня. Не случайно саммит, вопреки протоколу подобных мероприятий, сразу был объявлен двухдневным.

На то, что приведение разнообразных мнений внутри ЕС к единому знаменателю идет со скрипом, указывало и еще одно отступление от протокола. В середине дня, когда начавшийся с часовым опозданием саммит был в самом разгаре, Антониу Кошта решил поменять местами темы обсуждений, оставив вопрос финансирования Украины «на десерт». Как пояснили источники Politico, это было сделано для того, чтобы технические группы, ведущие собственное заседание параллельно со встречей лидеров, получили больше времени для поиска решений.

Нашлось ли такое решение, на момент сдачи номера было еще неизвестно.

Наталия Портякова