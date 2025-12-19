Премьер-министр Бельгии: ЕС не намерен возвращать России замороженные активы

Премьер-министр Барт де Вевер ответил на критику позиции Бельгии, которая выступила за бессрочную заморозку российских активов в своей юрисдикции, но при этом не допустила их конфискацию для использования кредита Украине. Он заявил журналистам, что Евросоюз эти средства все равно возвращать не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«Евросоюз не имеет ни малейшего намерения отдавать (президенту России Владимиру.— "Ъ") Путину российские активы»,— заверил господин де Вевер (цитата по ТАСС).

При этом сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вернуть активы России возможно, если квалифицированное большинство стран Евросоюза проголосует за это решение.

Сегодня утром лидеры стран Евросоюза согласились к предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд. Еврокомиссия добивалась изъятия российских средств для предоставления займа, однако власти Бельгии и еще шести стран выступили против этого решения. Кредит будет предоставлен за счет бюджета ЕС.

Российские активы остаются заблокированными в Европе. Как заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц, ЕС не вернет средства России, если она не заплатит репарации Украине.