В Адлерском районе Сочи пенсионерка погибла после наезда Mercedes

В Сочи проводится проверка по факту аварии, в результате которого погибла пожилая местная жительница. Авария произошла в селе Молдовка на улице Костромской, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля Mercedes следовал в сторону аэропорта и допустил наезд на 74-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с полученными травмами доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось — местная жительница скончалась в больнице.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится процессуальная проверка.

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2025 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 4,3 тыс. аварий. В результате аварий погибли 532 человека, еще 5,2 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на общее снижение аварийности, в регионе продолжают фиксироваться тяжелые инциденты, включая наезды на пешеходов и ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортными средствами.

С начала года в крае произошло 970 наездов на пешеходов, в которых погибли 111 человек. При этом почти половина погибших находилась на проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов. На пешеходных переходах зарегистрировано 446 ДТП, жертвами которых стали 22 человека.

«Ъ-Сочи» писал, что двумя днями ранее в Лазаревском районе Сочи произошла авария с участием 44-летнего водителя автомобиля «Лада Гранта». Водитель, следуя по Батумскому шоссе в направлении Сочи из Туапсе, сбил 63-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте, но в пределах видимости пешеходного перехода.

Мария Удовик