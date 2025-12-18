Транспортная прокуратура выявила экологические нарушения на предприятиях Кубани

Кавказская транспортная прокуратура по итогам проверок выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности ряда предприятий Краснодарского края. Надзорные мероприятия были проведены в сервисном локомотивном депо «Тимашевск-Кавказский», вагонном ремонтном депо «Кавказская», обособленном подразделении «Тихорецкая», а также в ООО «Кубань-Агрохимия», сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверок установлено, что на предприятиях ненадлежащим образом организован учет образующихся отходов, несвоевременно актуализируются сведения в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также отсутствуют меры защиты отходов от воздействия атмосферных осадков. Кроме того, в ООО «Кубань-Агрохимия» выявлено отсутствие аттестации у сотрудников, задействованных в операциях по погрузке и выгрузке опасных грузов.

По результатам надзорных мероприятий руководителям организаций внесены представления, которые были удовлетворены. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.5 и 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований при обращении с отходами, сокрытие или искажение экологической информации).

«Ъ-Кубань» писал, что по иску прокуратуры Краснодарского края суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с коммерческой организации более 20 млн руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам реки Мзымта в Сочи из-за нарушений при проведении дноуглубительных работ. Решение, вступившее в законную силу, обеспечено арестом имущества ответчика, а контроль за его исполнением осуществляет прокуратура, отметившая, что руководители данной организации уже ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные нарушения.

Мария Удовик