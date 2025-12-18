Более 185 тысяч тонн загрязненного песка вывезли после ЧС в Керченском проливе

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, координирующей работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей после крушения танкеров в Керченском проливе. В ходе совещания рассмотрены текущие результаты мероприятий в акватории Черного моря и на прибрежных территориях, сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале.

По итогам прошедшей недели новых выбросов нефтепродуктов на побережье зафиксировано не было. Данные космического мониторинга также не выявили загрязнений акватории Черного моря.

В ликвидации последствий ЧС задействована сводная группировка численностью 796 человек и 184 единицы техники. С начала проведения работ с пляжей Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя вывезено более 185 тыс. тонн загрязненного песка, при этом 163 тыс. тонн уже утилизированы. Работы по очистке продолжаются.

Ранее Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал компании ООО «Каматрансойл», владельцу танкера «Волгонефть-212», в удовлетворении их апелляционной жалобы. Суд постановил, что владелец танкера должен выплатить 49,5 млрд руб. за ущерб, причиненный Черному морю. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Предварительно компании «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» отказались добровольно компенсировать ущерб после крушения танкеров в Керченском проливе, поэтому Росприроднадзор подал иск в суд. Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил требования Росприроднадзора.

Крушение танкеров «Волгонефть» произошло в Черном море в декабре 2024 года. Специалисты Росприроднадзора ранее оценили ущерб для экологии.

Мария Удовик