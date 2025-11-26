За ущерб Черному морю судовладелец «Волгонефть-212» выплатит 49,5 млрд рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Каматрансойл», владельцу танкера «Волгонефть-212». Об этом сообщили в Telegram-канале Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Судовладелец танкера «Волгонефть-212» обязуется выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Черному морю, в размере 49,5 млрд руб. По данным Росприроднадзора, апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.

ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» ранее отказались возмещать ущерб в результате крушения танкеров в Керченском проливе в добровольном порядке, в результате чего Росприроднадзор обратился с иском в суд. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования ведомства в полном объеме.

Крушение танкеров «Волгонефть» в Черном море произошло в декабре 2024 года. Размер вреда, причиненного экологии, ранее рассчитывали специалисты Росприроднадзора.

София Моисеенко