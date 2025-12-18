Суд вынес приговор жителю Тимашевска по делу о совращении ребенка

Краснодарский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Тимашевска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Судом установлено, что в июле 2024 года фигурант дела, находясь за рулем личного автомобиля на территории Тимашевского района, совершил противоправные действия в отношении двух несовершеннолетних. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании.

С учетом обстоятельств дела суд назначил подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После освобождения его не допустят к деятельности, связанной с обучением, воспитанием детей и обслуживанием детских учреждений, сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что с 2017 по 2024 год в Армавире местный житель совершал противоправные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент первого эпизода девочке было восемь лет. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком один год и 10 месяцев и лишением права заниматься деятельностью, связанной с детьми, сроком на 18 лет.

Мария Удовик