Жителю Армавира назначили 19 лет колонии за домогательства к ребенку

Армавирский городской суд приговорил 41-летнего местного жителя к 19 годам лишения свободы за совершение ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-службе судов Кубани.

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Как установлено следствием, с 2017 по 2024 год обвиняемый совершал противоправные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент первого эпизода девочке было восемь лет. Сообщается, что ребенок не сообщал о происходящем из-за давления со стороны отчима.

Слушания проходили в закрытом режиме. Фигуранту инкриминировали изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении детей младше 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 131, 132 УК РФ), половое сношение и развратные действия с несовершеннолетними (ч. 1, 3 ст. 134; ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ), а также нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год и 10 месяцев и лишением права заниматься деятельностью, связанной с детьми, сроком на 18 лет.

Кроме того, подсудимому назначено амбулаторное психиатрическое наблюдение. Приговор в законную силу не вступил.

Анна Гречко