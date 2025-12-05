Бундестаг одобрил новые правила призыва в армию

Немецкий парламент проголосовал за новые правила набора в вооруженные силы Германии, сообщает BBC. Депутаты парламента 323 голосами против 272 утвердили требование, по которому по достижении 18 лет все юноши должны быть зарегистрированы в базе данных Это, впрочем, не означает их обязательного призыва на воинскую службу. Кроме того, юноши должны пройти опрос о состоянии здоровья и сообщить о своем желании или нежелании служить в армии. Девушки могут проходить все эти процедуры по желанию. Новые правила начнут действовать с июля 2027 года.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Новые правила были обнародованы в Германии в начале ноября, когда правящие Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС договорились о мерах, способствующих росту численности вооруженных сил страны. Правила предусматривают сохранение добровольного набора в армию как основы формирования вооруженных сил. Однако в некоторых ситуациях можно будет проводить обязательный призыв. Например, если бундесвер объявит о критической нехватке кадров или серьезных угрозах безопасности. Сейчас в вооруженных силах Германии около 182 тыс. военных. Власти планируют довести численность до 260 тыс. человек к 2030 году.

Решение Бундестага вызвало недовольство среди молодых людей в Германии, которые заявляют, что не хотят «провести полгода своей жизни запертыми в бараках, подвергаться муштре, учиться подчинению и убийствам». Как сообщает BBC, в Германии в ближайшее время ожидаются протесты по поводу новых правил призыва, и в одном только Гамбурге не улицы готовы выйти до 1,5 тыс. человек.

Алена Миклашевская