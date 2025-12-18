Путин объявил благодарность ректору ЯГТУ

Владимир Путин объявил благодарность ректору ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) Елене Степановой. Об этом сказано в распоряжении президента РФ «О поощрении» от 15 декабря, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Благодарность объявлена «за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

Елена Степанова с февраля 2018 года являлась исполняющей обязанности ректора ЯГТУ, с марта 2021 года по настоящий момент — ректор вуза.

ЯГТУ — крупнейший технический вуз Ярославской области. Вуз создает компоненты для «Москвича», открывает судостроительные инженерные классы, разрабатывает экологичный стимулятор роста растений. Его студенты собирали документы для включения населенных пунктов региона в перечень исторических поселений.

Алла Чижова