Организаторы фестиваля «Старый новый рок» объявили первых хедлайнеров
Организаторы фестиваля «Старый новый рок», который пройдет 11 января в Екатеринбурге, раскрыли первых хедлайнеров фестиваля. Как сообщает оргкомитет, хедлайнерами станут группы «Быдлоцикл», «Запрещенные барабанщики» и Patrick Cash.
"Запрещенные барабанщики"
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
- «Быдлоцикл» — проект Эма Калинина и Сергея Сергеича, основателей питерской группы «Аффинаж». Группа известна своим ироничным подходом и разнообразием музыкальных стилей.
- «Запрещенные барабанщики» — коллектив, хорошо знакомый публике. В репертуаре группы такие композиции, как «Убили негра», «Таблетка» и «Мама Зузу».
- Patrick Cash является автором популярного трека «8 марта где?». В дискографии группы — альбомы «Йозеф» (2018) и «Алярм» (2014), а среди клипов — «8 марта где», «Лихо Танцуй», «На одной волне», «Йозеф».
Имена других хедлайнеров организаторы обещают объявить в ближайшее время. Мероприятие пройдет 11 января в КЦ «Урал». На фестивале выступят молодые группы, лучшие из которых смогут выступить на рок-сцене Ural Music Night. Прием заявок от музыкантов на участие в фестивале продолжится до 20 декабря.
Ранее фестиваль планировалось провести в Ельцин-центре, но организаторы не смогли договорится с площадкой из-за критики в адрес учреждения со стороны музыканта Вадима Самойлова.