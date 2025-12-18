Организаторы фестиваля «Старый новый рок» объявили первых хедлайнеров

Организаторы фестиваля «Старый новый рок», который пройдет 11 января в Екатеринбурге, раскрыли первых хедлайнеров фестиваля. Как сообщает оргкомитет, хедлайнерами станут группы «Быдлоцикл», «Запрещенные барабанщики» и Patrick Cash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Запрещенные барабанщики"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Запрещенные барабанщики"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Быдлоцикл» — проект Эма Калинина и Сергея Сергеича, основателей питерской группы «Аффинаж». Группа известна своим ироничным подходом и разнообразием музыкальных стилей.

«Запрещенные барабанщики» — коллектив, хорошо знакомый публике. В репертуаре группы такие композиции, как «Убили негра», «Таблетка» и «Мама Зузу».

Patrick Cash является автором популярного трека «8 марта где?». В дискографии группы — альбомы «Йозеф» (2018) и «Алярм» (2014), а среди клипов — «8 марта где», «Лихо Танцуй», «На одной волне», «Йозеф».

Имена других хедлайнеров организаторы обещают объявить в ближайшее время. Мероприятие пройдет 11 января в КЦ «Урал». На фестивале выступят молодые группы, лучшие из которых смогут выступить на рок-сцене Ural Music Night. Прием заявок от музыкантов на участие в фестивале продолжится до 20 декабря.

Ранее фестиваль планировалось провести в Ельцин-центре, но организаторы не смогли договорится с площадкой из-за критики в адрес учреждения со стороны музыканта Вадима Самойлова.

Полина Бабинцева