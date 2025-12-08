Ельцин-центр отказался принять фестиваль «Старый новый рок»

Фестиваль «Старый новый рок» в Екатеринбурге не будут проводить в Ельцин центре. Как сообщил ЕАН, директор проекта Евгений Горенбург заявил, что договориться с площадкой в этом году не удалось из-за критики в адрес учреждения со стороны музыканта Вадима Самойлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Высказывание, о котором идет речь, Вадим Самойлов сделал во время своего выступления, которое проходило в рамках фестиваля Ural Music Night в 2021 году. Музыкант раскритиковал площадку и негативно высказался о ее сотрудниках. После этого генеральный продюсер фестиваля Евгений Горенбург принес извинения за слова Вадима Самойлова и пообещал с ним обсудить ситуацию.

Фестиваль «Старый новый рок» пройдет 11 января 2026 года. В настоящий момент для проведения мероприятия организаторы рассматривают площадку ЦК «Урал».

Напомним, «Старый новый рок» проходил в Екатеринбурге ежегодно 13 января с 2000 года. Последний фестиваль «Старый новый рок» состоялся 13 января 2020 года. В том же году «Старый новый рок» стал одной из площадок Ural Music Night.

Полина Бабинцева