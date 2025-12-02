Фестиваль «Старый новый рок» возродят в честь 40-летия Свердловского рок-клуба

Спустя пять лет в Екатеринбурге возродят фестиваль молодых музыкантов «Старый новый рок» в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, он состоится 11 января в Ельцин-центре.

«Все развивается по спирали. И очень правильно возрождать фестиваль как первое мероприятие, посвященное празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба. И очень правильно провести его на площадке Ельцин-центра. И самое правильное — собраться всем музыкантам вместе»,— сказал директор фестиваля «Старый новый рок» Евгений Горенбург.

Возрожденный фестиваль заявлен как спецпроект другого музыкального фестиваля господина Горенбурга — Ural Music Night. Проект будет реализован при поддержке минкульта Свердловской области. Уже открыт прием заявок от молодых групп, он продлится до 20 декабря. Прошедшие отбор группы смогут выступить на рок-сцене Ural Music Night. В экспертный совет войдут лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, фронтмен группы «Топ» и директор фестиваля Евгений Горенбург и другие.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в городе будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

«Старый новый рок» проходил в Екатеринбурге ежегодно 13 января с 2000 года. В 2020 году он состоялся в последний раз — хедлайнерами стали «Чайф», «Ва-Банкъ», «Топ», OQJAV, Junkyard Storrytellaz и Coperniquo, выступило около 30 молодых коллективов. В том же году «Старый новый рок» стал одной из площадок Ural Music Night, был также создан фестиваль шоукейсов New Open в поддержку молодых музыкантов.

Ирина Пичурина