Аксенов заявил о решении вопросов безопасности в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил на телеканале «Россия-24», что все основные стратегические вопросы безопасности в республике решены. Руководство региона теперь сосредоточило усилия на повышении качества жизни населения.

«На данный момент в Республике Крым решены все глобальные стратегические вопросы, в том числе обеспечение безопасности, электроснабжение, логистика и прочее»,— сообщил господин Аксенов.

По словам главы полуострова, властям предстоит заняться задачами, которые кажутся незначительными с государственной точки зрения, но крайне важны для каждого жителя. Речь идет о развитии инфраструктуры, коммуникаций, благоустройстве улиц и дворов.

Сергей Аксенов также добавил, что за почти 12 лет после присоединения полуострова к России в Крыму произошло свыше 90 чрезвычайных ситуаций, часть которых стала следствием действий украинских властей. В качестве примера он назвал энергетическую и водную блокады со стороны Киева.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что украинские власти не отказались от попыток его физического устранения. Как отметил руководитель республики в эфире телеканала «Крым-24», в 2024 году сотрудники ФСБ предотвратили четыре покушения на него, однако противник продолжает планировать новые действия.

Анна Гречко