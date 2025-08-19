Глава Крыма сообщил о вероятности новых покушений по заказу Киева

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил 19 августа, что украинские власти не отказались от попыток его физического устранения. Как отметил руководитель республики в эфире телеканала «Крым-24», в 2024 году сотрудники ФСБ предотвратили четыре покушения на него, однако противник продолжает планировать новые действия.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

«В данном случае противник задачу эту со своих исполнителей еще не снял»,— отметил господин Аксенов.

Глава Крыма также призвал не доверять дезинформации в соцсетях. По его словам, фейки намеренно распространяются «киевским режимом».

Ранее советник главы Крыма Ренат Карчаа заявил, что попытка теракта на Крымском мосту может быть связана с намерением Киева сорвать переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

Анна Гречко