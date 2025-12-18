В Крыму не планируют проводить предновогоднюю прямую линию главы

Главы Крыма, Волгоградской и Тверской областей не намерены организовывать прямые линии с населением в преддверии Нового года, сообщает ТАСС. Агентство проанализировало планы глав российских субъектов по итоговым мероприятиям.

В большинстве регионов руководители уже подвели итоги года. Часть губернаторов объединяет формат прямой линии и пресс-конференции, другие проводят эти мероприятия раздельно.

В Волгоградской области глава региона Андрей Бочаров в последний раз общался с жителями в прямом эфире в 2022 году. В Крыму такое мероприятие состоялось в декабре 2021 года. В Тверской области временно исполняющий обязанности губернатора получил официальное назначение лишь в начале ноября.

В Татарстане прямые линии традиционно не проводятся, однако ежегодно организуется предновогодняя пресс-конференция для журналистов

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 5 декабря 2025 года состоялась очередная «Прямая линия» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В адрес главы региона поступило более 8 тыс. обращений от граждан.

Анна Гречко