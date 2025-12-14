На Крымском мосту установят 212 контрольных постов в новогодние праздники

С 26 декабря по 11 января на подходах к Крымскому мосту установят 212 контрольных постов для усиления безопасности в период новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Порядка 80 постов оборудуют для ручного досмотра транспортных средств. Меры позволят проверять до 17,5 тыс. машин в сутки.

В ведомстве уточнили, что инспекционно-досмотровая инфраструктура способна пропускать до 1,1 тыс. автомобилей в час: 650 со стороны Тамани и 500 со стороны Керчи. Средняя продолжительность проверки легкового автомобиля составляет около семи минут, автобуса — до 15 минут.

По данным на 16:00 14 декабря, в очереди на переезд через мост со стороны Тамани находится более 140 транспортных средств. Пробок со стороны Керчи не зафиксировано.

Как писал «Ъ-Кубань», с 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края запретили проезд электромобилей и гибридных автомобилей. Ограничение введено по рекомендациям антитеррористической комиссии.

Анна Гречко