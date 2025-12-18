Пришедшего на процесс по делу Долиной «Человека-паука» арестовали

Пресненский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Алексею Зеленцову и Роману Яковлеву. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы. По данным ТАСС, один из них 16 декабря пришел в костюме человека-паука в Верховный суд во время рассмотрения дела по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной.

Москвичей признали виновными в неповиновении законному распоряжению представителя власти. Как сообщалось, во время рассмотрения жалобы покупательницы квартиры госпожи Долиной Полины Лурье, у здания суда собралась группа людей. Среди них был мужчина в костюме человека-паука. Он заявил, что пришел поддержать одну из сторон процесса и что Лариса Долина «тоже человек-паук». Позже его задержали полицейские.

16 декабря Верховный суд вынес решение по делу Ларисы Долиной и удовлетворил жалобу Полины Лурье. Он признал за покупательницей право на жилье, тем самым отменив решение прошлых инстанций. В определении суда говорится, что госпожа Долина находилась под влиянием угроз мошенников в момент продажи, однако госпожа Лурье не могла распознать состояние певицы.

Подробности — в материале «Ъ» «Верховный суд исправил квартирный вопрос».

Никита Черненко