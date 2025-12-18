Верховный суд: Лурье не могла распознать невменяемость Долиной во время сделки

Как счел Верховный суд, сделку с квартирой певицы Ларисы Долиной нельзя признать недействительной, поскольку покупательница Полина Лурье не могла распознать, что певица продавала квартиру в состоянии заблуждения. Суд пояснил, что «не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное», то есть при отсутствии которого продавец не стал бы совершать сделку вовсе.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно тексту (pdf) судебного решения, суд может отказать в признании сделки недействительной, «если заблуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки, было таким, что его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной осмотрительностью». Верховный суд отметил, что «недобросовестного поведения Лурье при заключении оспариваемых сделок судами установлено не было».

Лариса Долина в 2024 году продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. После заключения сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым она передала полученные деньги. В марте 2025-го Хамовнический суд Москвы восстановил за Ларисой Долиной право собственности на жилье, но покупательница подала жалобу в Верховный суд. 16 декабря он отменил решение нижестоящей инстанции. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении певицы из проданной квартиры.

