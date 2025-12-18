Верховный суд: Долина продавала квартиру в состоянии психического расстройства

Психиатрическая экспертиза певицы Ларисы Долиной по делу о продаже квартиры в Хамовниках подтвердила, что в момент сделки с покупательницей Полиной Лурье артистка находилась под влиянием угроз со стороны мошенников и не осознавала причастность к совершению преступления. Информация об этом содержится в определении Верховного суда России.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Долина Л.А. не осознавала свое содействие в совершении преступления… (Артистка.—“Ъ”) является жертвой преступления, так как единственным ее мотивом являлось сохранение своей безопасности»,— указано в документе. Там уточняется, что до связи с мошенниками госпожа Долина никакими психическими расстройствами не страдала.

По данным Верховного суда, из-за личностных особенностей у Ларисы Долиной изменилось психическое состояние под давлением злоумышленников. Выявленное психическое расстройство мешало артистке полностью осознавать свои действия в момент продажи квартиры.

В 2024 году Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. Позже артистка заявила, что стала жертвой мошенников и отдала им полученные средства. Суд вернул певице право собственности на недвижимость, после чего госпожа Лурье направила жалобу в вышестоящую инстанцию. 16 декабря Верховный суд РФ отменил решение Хамовнического суда столицы, вернувшего квартиру в центре Москвы Ларисе Долиной, и признал право на недвижимость за покупательницей. Вопрос о выселении госпожи Долиной из квартиры направлен на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.