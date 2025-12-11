Турпоток в Крым на новогодние праздники вырастет на 25%

Туристический поток на Крымский полуостров в новогодние праздники вырастет приблизительно на 25% год к году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

«Крым примерно растет на 25% к прошлому году, очень хорошая тенденция. Много направлений растут сильно: Геленджик на 17% и Краснодар примерно на 40%, в частности, из-за того, что открыли аэропорты. Абхазия по этой же причине сильно растет»,— отметил он.

По словам эксперта, в Крыму аэропорт не открыли, однако цены на полуострове примерно на 20-25% ниже, чем в Сочи, что привлекает многих путешественников.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что количество туристов в Краснодаре на новогодние праздники увеличится на 40% по сравнению с прошлым годом. Причиной роста стало возобновление работы городского аэропорта.

Анна Гречко