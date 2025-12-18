За углерод придется доплатить

Еврокомиссия намерена расширить применимость механизма трансграничного углеродного регулирования: с 1 января 2028 года налог на углеродоемкую (с высоким уровнем выбросов парниковых газов при производстве) продукцию в ЕС могут ввести в отношении 180 видов импортных товаров, содержащих «значительное количество» стали и алюминия. Это позволит устранить «лазейки», позволяющие обходить уже установленные ограничения и станет частью политики по ужесточению экологического законодательства в регионе. По мнению экспертов, из-за падения экспорта из РФ в ЕС это предложение несет «ограниченные риски» для российских компаний. К тому же у участников рынка будет время на подготовку — предложение ЕК еще предстоит согласовать с Европарламентом и Советом ЕС, это займет больше года.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, с 1 января 2028 года сферу действия CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, трансграничный углеродный налог) предлагается расширить — под регулирование могут попасть виды товаров, 94% из которых отличаются высоким (в среднем 79%) содержанием стали и алюминия — как тяжелая техника и специализированное оборудование. Также ужесточаются требования к отчетности попадающих под действие СВАМ компаний, регулятор сможет требовать дополнительных доказательств «чистоты» ввозимых в ЕС товаров.

После двухлетнего переходного периода CBAM начнет полноценно действовать в ЕС с 1 января 2026 года.

Импортеры товаров, попадающих под регулирование, должны будут рассчитывать выбросы парниковых газов при производстве продукции, декларировать их и оплачивать углеродный налог путем покупки необходимого количества сертификатов, выпущенных в рамках европейской системы торговли квотами на выбросы (ETS).

Смысл механизма — в обеспечении паритета между иностранными и внутренними производителями ЕС (см. “Ъ” от 30 апреля).

Пока регулирование охватит шесть отраслей — это черная металлургия, производство алюминия, цемента, электроэнергии, удобрений и водородного топлива. CBAM будет постоянно расширяться — к 2034 году 100% импортируемой в ЕС продукции должны облагаться налогом.

ЕК предлагает разрешить взаимное признание документов «заслуживающих доверия органов по аккредитации» из других стран, установить эквивалентность налога на выбросы углерода и ценовой вычет. «Чтобы защитить производителей из ЕС», предлагается создать временный финансовый фонд поддержки. «Это связано с потерей конкурентоспособности компаний на рынках третьих стран, где товары из ЕС могут быть вытеснены более дешевыми и ресурсоемкими альтернативами»,— пояснили в ЕК. Фонд будет возмещать часть расходов компаний на квоты ETS в отношении отдельных товаров «при условии демонстрации усилий по декарбонизации». Таким образом ЕС дает понять, что не намерен отступать от взятого курса, несмотря на недовольство СВАМ рядом других стран, в том числе Россией (см. “Ъ” от 20 мая). Впрочем, из-за санкций, мер контроля и различных пошлин экспорт из РФ в ЕС стабильно снижается (в первом полугодии 2025 года — на 10,5%, до €16,1 млрд, см. “Ъ” от 2 декабря). Поэтому вопрос «углеродного налога» в ЕС для отечественных промышленников может стоять уже не так остро.

На российском импорте расширение механизма СВАМ отразится слабо, так как Россия поставляет в ЕС по большей части низкопередельные продукты, такие как чугун и литые заготовки, указывает директор группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Евгений Тананайко. При этом многие лицензии на поставки товаров в ЕС истекают в 2026 и 2028 годах, то есть объем экспорта продолжит падать.

На этом фоне, отмечает ответственный секретарь комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких, к 2035 году, когда СВАМ заработает в полную силу, издержки наших компаний не превысят €2 млрд в год, но по факту могут составить и менее €1 млрд, что «малозначимо в масштабах международной торговли».

Но, добавляет он, безусловно, нужно учитывать введение таких механизмов в других странах «для управления рисками». Руководитель проектов компании Strategy Partners Анна Васильева добавляет, что предложение ЕК еще должно быть согласовано с Европарламентом и Советом ЕС в рамках стандартной законодательной процедуры. По ее словам, это, вероятно, займет год-два, а итоговое решение может отличаться от первоначального предложения. Поэтому у бизнеса и правительств есть переходный период для оценки и адаптации, «хотя вектор на ужесточение экологических правил очевиден».

Анна Королева