Углерод не имеет отечества

РФ оспаривает в ВТО введение ЕС с 2026 года трансграничного углеродного налога — он призван выравнять для экспортеров в Европу нагрузку, которую создает для внутренних производителей углеродное регулирование. Запрос о проведении консультаций — это первый этап спора — уже направлен в организацию, заявили в Минэкономики. Там называют трансграничное углеродное регулирование (ТУР) попыткой «переложить на другие государства проблемы собственной экономической политики». О том, являются ли меры ЕС дискриминационными для торговых партнеров, юристы действительно спорят уже несколько лет, но действия России больше похожи на попытку заблокировать решение вопроса. Дело в том, что работа апелляционного органа ВТО (он должен будет принимать окончательное решение о соответствии ТУР нормам организации) заблокирована США на неопределенный срок. Это позволяет рассчитывать на затягивание и решения об обязанности российских экспортеров платить европейский климатический налог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Россия направила в ВТО запрос о проведении консультаций с ЕС в отношении трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Это первый формальный этап спора — если в течение 60 дней решения принято не будет, Россия сможет передать спор на рассмотрение третейской группы в рамках органа ВТО по разрешению споров.

В рамках CBAM компании, импортирующие продукцию в ЕС, будут обязаны сообщать о выбросах парниковых газов при ее производстве и приобретать сертификаты на выбросы углерода в рамках европейской системы торговли квотами ETS (см. “Ъ” от 30 апреля). Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, там видят в европейском углеродном регулировании существенные операционные издержки для компаний других стран, связанные с соблюдением новых правил ЕС по получению дополнительных разрешений, подсчету и верификации объемов выбросов и т. д. «ВТО должна определить границы допустимого — какие меры государства могут вводить для защиты окружающей среды, не нарушая при этом своих торговых обязательств»,— заявили в Минэкономики.

О том, что это негативно отразится на российских компаниях, эксперты заявляли давно. Так, в «Сбере» с учетом санкций ЕС издержки бизнеса в базовом сценарии оценивались в $14,7 млрд. В мягкой версии издержки составят $13 млрд, в жесткой — $17,7 млрд (см. “Ъ” от 21 декабря 2022 года). Банк России оценивал отклонение российского ВВП от одновременного введения ТУР в ЕС и квотирования выбросов РФ от базового сценария в 2040 году в минус 11,3% (см. “Ъ” от 13 февраля 2024 года).

При этом позиция Минэкономики в заявлении об обращении в ВТО заострена политически — там обвиняют ЕС в желании оградить экономику от иностранных производителей и решить проблемы собственной неэффективности. СВАМ «забирает в бюджет ЕС и так ограниченные ресурсы развивающихся стран, которые могли бы быть направлены на модернизацию своих производств или снижение влияния выбросов на климат наиболее экономически эффективным для них способом»,— прокомментировал обращение глава ведомства Максим Решетников. Однако о том, что CBAM вряд ли будет соответствовать нормам ВТО, в Минэкономики заявляли еще в 2021 году, во время обсуждения введения механизма в ЕС, ссылаясь на Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, которая говорит о том, что меры по борьбе с изменением климата не должны использоваться для ограничения международной торговли.

Очевидно, что для успешного оспаривания европейского решения о СВАМ России предстоит пройти всю цепочку разбирательств, вплоть до рассмотрения спора апелляционным органом ВТО, который может обязать ЕС привести свое законодательство в соответствие со своим решением. Но РФ, видимо, устраивает и отсутствие решения: работа апелляционного органа долгие годы заблокирована США, не назначающими в него судей (см. “Ъ” от 13 июня 2019 года) — вероятно, расчет российского регулятора сделан на то, чтобы до окончательного решения спора российские экспортеры в ЕС могли не выполнять требования СВАМ. Помимо РФ крупнейшими противниками CBAM являются Бразилия, Южная Африка, Индия и Китай. С началом спора в ВТО «блок БРИКС», вероятно, попытается блокировать дальнейшее развитие глобального углеродного регулирования или настаивать на иных условиях своего в нем участия.

Анна Королева, Олег Сапожков