Объем товарооборота России и Евросоюза в январе—июне сократился к аналогичному периоду прошлого года на 8,3%, до 30,9 млрд евро, сообщают «Известия» со ссылкой на постпредство РФ при ЕС. Издание отмечает, что показатель достигает исторического минимума.

По данным дипмиссии, объем российского экспорта в ЕС за отчетный период упал в годовом выражении на 10,5%, до 16,1 млрд евро. Импорт товаров в Россию потерял 5,7%, принеся странам ЕС 14,8 млрд евро. Также отмечается, что в 2022—2024 годах, в годы специальной военной операции, двусторонний товарооборот сократился более чем в 1,7 раза — с 257,5 млрд евро до 67,7 млрд евро.

Причинами дипломаты называют санкционную политику Евросоюза в отношении России, а также ввод таможенных тарифов и отказ от поставок российских энергоресурсов. Эксперты издания отмечается, что в это же время Россия успешно налаживает внешнюю торговлю с дружественными странами и учится работать с европейскими рестрикциями с помощью партнеров, в частности в СНГ.

Эрнест Филипповский