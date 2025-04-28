Количество малых технологических компаний на Кубани выросло в три раза

В Краснодарском крае в три раза выросло количество малых технологических компаний. Об этом на конференции ПРО.ТЕХ сообщил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев, передает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фонд развития инноваций края стал инфраструктурной базой для технологического бизнеса: с начала работы фонд предоставил более 12 тыс. услуг и сопровождает свыше 130 проектов. С мая прошлого года число малых технологических компаний увеличилось с 24 до 74. Господин Воробьев подчеркнул, что конференция ПРО.ТЕХ стала важным механизмом формирования технологической повестки региона.

В ходе форума на шести тематических секциях обсудили развитие ключевых отраслей — от АПК и туризма до логистики и городской среды. Впервые в рамках мероприятия состоялась экспертная сессия, на которой авторы инновационных проектов получили рекомендации от отраслевых специалистов.

На выставке проектов семь технологических компаний Краснодарского края представили собственные разработки, включая программные комплексы, инженерные решения, продукты питания и сервисы для бизнеса.

Вячеслав Рыжков