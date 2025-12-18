Школьника в Петербурге арестовали за покушение на убийство учительницы

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО на два месяца (до 15 февраля 2026 года) 15-летнего подростка, напавшего с ножом на учительницу. Защита просила назначить фигуранту домашний арест или присмотр за несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе городских судов.

Девятиклассника обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, утром 15 декабря школьник напал на учительницу математики, когда пришел пересдавать контрольную работу. Предварительно, мотивом преступления послужила выставленная учителем плохая оценка. В результате преподавательница получила не менее трех ударов ножом в спину и грудь. После этого юноша попытался покончить с собой.

И ученика, и учительницу госпитализировали, состояние последней оценивалось как тяжелое. Помимо дела о покушении на убийство, СКР возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По нему задержали охранницу школы, она признала вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Клинок для педагога».

Никита Черненко