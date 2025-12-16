Охранника задержали после нападения ученика в школе в Петербурге

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нападения подростка на учительницу школы в Санкт-Петербурге 15 декабря. По делу проходит работавшая в тот день сотрудница охранного предприятия. Ее задержали, сообщили в управлении ведомства по городу.

Ранее следствие возбудило дело о покушении на убийство по факту произошедшего. По данным следствия, ученик 9-го класса не менее трех раз ударил ножом учительницу математики, когда пришел на пересдачу контрольной работы. После этого подросток попытался покончить с собой. Обоих госпитализировали с тяжелыми травмами.

Предварительно, мотивом преступления послужила плохая оценка, выставленная учителем. Процесс расследования контролирует прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга. В образовательном учреждении работает рамка металлоискателя.

Никита Черненко