В Сочи выделили 95 млн рублей на поддержку семей участников СВО

Власти Сочи сообщили о расширении мер социальной поддержки семей участников специальной военной операции. На пресс-конференции мэр Андрей Прошунин отметил, что в городе действует комплекс программ, направленных на помощь семьям военнослужащих, и подчеркнул, что эта работа является одним из приоритетов муниципалитета.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам главы города, дети участников СВО обеспечиваются школьными принадлежностями, учебниками, питанием и правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Отдельно функционирует муниципальный благотворительный фонд, куда семьи могут обращаться при необходимости оперативного решения бытовых проблем. Мэр уточнил, что общий объем выплат через фонд составляет около 95 млн руб., и такие меры, по его словам, воспринимаются населением как значимая форма поддержки.

Часть обращений касается предоставления земельных участков для семей военнослужащих. Господин Прошунин подтвердил, что муниципалитет сталкивается с ограниченным земельным фондом, однако сведения о проблеме переданы краевым властям, и вопрос находится в проработке. Глава Сочи также сообщил о создании профильных медицинских центров для участников спецоперации, включая комплекс, который оказывает помощь не только раненым военнослужащим, но и детям, пережившим последствия боевых действий в приграничных регионах.

Глава курорта подчеркивает, что городские санатории и частные средства размещения также ориентируют свои программы на поддержку семей военнослужащих. По словам господина Прошунина, муниципалитет продолжит работу по обеспечению мер социальной защиты, исходя из того, что возвращающиеся с передовой военнослужащие должны быть уверены в надежности тыла.

Мария Удовик