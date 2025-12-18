Орбан назвал мертвой идею выдачи Украине совместного кредита ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выдачи странами Евросоюза (ЕС) совместного кредита на финансирование Украины. Он назвал инициативу нежизнеспособной и отметил, что такой шаг будет противоречить и законодательству ЕС, и Конституции Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Орбан пояснил, что Венгрия не сможет финансировать Украину по совместному кредиту, «не выходя за рамки закона». «Эта концепция мертва»,— сказал премьер журналистам в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Виктор Орбан убежден, что финансировать надо «не войну, а мир». Он пообещал, что на сегодняшнем саммите ЕС попытается «сделать шаги в направлении мира».

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов: €115 млрд на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а €50 млрд — на бюджетные потребности страны. Еще €45 млрд хотят направить на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине в 2024 году. Второй предложенный вариант — совместный кредит ЕС. Но его нужно одобрить единогласно, а против этой идеи выступала Венгрия.

Решение по кредиту планировалось принять на саммите ЕС 18–19 декабря, но вчера премьер Венгрии сказал, что вопрос снят с повестки встречи. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что участники сегодняшнего саммита не уйдут, пока не примут решение по финансированию Украины.

Подробности — в публикации «Ъ» «Европа ищет оправдание средствам».