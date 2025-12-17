Европа ищет оправдание средствам

Лидеры государств ЕС 18–19 декабря проведут саммит в Брюсселе для окончательного решения по вопросу о том, принять ли предложение Еврокомиссии о конфискации российских активов для Украины. Руководство ЕС рассчитывает продавить свой план, утвердив его простым большинством, несмотря на возражения группы стран во главе с Бельгией, где хранится основная часть российских средств. Тем не менее любой итог станет сильнейшим потрясением в истории Евросоюза. Решение об экспроприации вызовет центробежные процессы внутри ЕС и попытки его невыполнения. Если же план ЕК провалится, Брюссель утратит прежнюю способность управлять «общеевропейским домом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Евросоюз до конца года в любом случае должен будет принять решение о способе финансирования Киева, даже если это бросит тень на единство внутри ЕС

Накануне стартующего 18 декабря саммита ЕС, который должен разрешить главную европейскую интригу последних месяцев по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины, напряжение внутри Евросоюза достигло предела. Финальное решение, чреватое любыми неожиданностями, будет принято только после того, как лидеры 27 государств—членов ЕС соберутся в Брюсселе.

Переговоры постоянных представителей стран Евросоюза с Бельгией, хранящей основную часть замороженных российских активов в размере €210 млрд в депозитарии Euroclear и пока не давшей своего согласия на их конфискацию, продолжились 17 декабря до глубокого вечера, и поступающая информация об их ходе оказалась весьма противоречивой. Агентство Reuters со ссылкой на немецкого чиновника сообщило о «достигнутом прогрессе», однако другие источники были более сдержаны в своих оценках.

Предпринятые ранее попытки добиться согласия Бельгии на использование замороженных на ее территории российских средств не смогли убедить руководство страны пойти на этот шаг, который премьер-министр Барт де Вевер в своем выступлении в парламенте незадолго до саммита ЕС назвал «авантюрой».

Как сообщило 16 декабря издание Politico, пытаясь снять возражения Бельгии, руководство ЕС предложило ей дополнительные гарантии в случае использования активов РФ и финансовую поддержку, призванную обезопасить Брюссель от судебных исков или других ответных мер со стороны Москвы. Кроме того, предложенные Бельгии гарантии ЕС предусматривают некую фиксированную «страховку» со стороны Евросоюза независимо от того, какой объем финансовых гарантий будут готовы предоставить другие страны ЕС по отдельности. В предложениях ЕС также оговаривается, что «никакие деньги не будут перечислены, пока эти гарантии не будут полностью оформлены». «Всем странам предпишут одновременно расторгнуть свои двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, чтобы Бельгия не осталась в одиночестве перед лицом возможного гнева Москвы»,— отмечает Politico.

Однако, как сообщили источники издания, все вышеперечисленные меры бельгийская сторона сочла недостаточными, по-прежнему опасаясь «столкнуться с непропорциональным риском».

Подтверждением обоснованности этих опасений стало обнародованное 17 декабря решение международного рейтингового агентства Fitch Ratings внести депозитарий Euroclear в список компаний с негативным прогнозом RWN из-за планов передачи «репарационного кредита» из российских активов Украине. По оценке Fitch Ratings, риск судебных разбирательств может заметно возрасти, если он не будет компенсирован достаточной правовой защитой, предусмотренной репарационным займом.

Ранее глава Euroclear Валери Урбен заявила о том, что активы ЦБ РФ — это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если Еврокомиссия сможет продавить свое решение.

Помимо Бельгии против предложения ЕК использовать замороженные российские активы для поддержки Украины выступили Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия, а также Euroclear и Европейский центральный банк.

Учитывая, что европейские «отказники» пока находятся в меньшинстве, руководство ЕС, ранее отменившее право вето при принятии решения по российским активам, в ходе формальной процедуры может утвердить свой план простым большинством.

Однако подобное продавливание плана ЕК грозит не только многолетними судебными тяжбами и потерей доверия ведущих мировых экономик, но и «бунтом» внутри самого ЕС, разрушающим фундамент «общеевропейского дома».

Предупреждение Евросоюзу о том, что конфискация российских активов будет иметь для него негативные последствия, накануне открытия саммита ЕС направил Пекин. «Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН»,— заявил 17 декабря официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, отвечая на вопрос, не подорвет ли доверие Китая к инвестиционному климату Евросоюза использование замороженных активов РФ для нужд Киева.

Неожиданное скептическое заявление по поводу планов ЕК конфисковать российские активы сделал 16 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск. «С момента заморозки средств РФ до момента потенциального использования этих активов для восстановления Украины или оказания ей военной поддержки пройдут световые годы. Интуиция мне подсказывает, что на Совете ЕС дело до каких-то принципиальных решений по этому вопросу не дойдет»,— заявил польский премьер.

Примечательно, что при этом Польша пока не входит в список европейских стран, выступивших против плана ЕК.

Премьер Туск также обратил внимание на то, что США по-иному видят будущее замороженных российских активов. «По этому вопросу разница позиций очень существенная. Американцы были бы заинтересованы в ином использовании этих средств, в том числе по договоренности с Россией»,— пояснил Туск.

Накануне саммита ЕС страсти еще больше накалила публикация издания Politico, в которой сообщалось о том, что представители администрации Дональда Трампа оказывают давление на страны Европы, в том числе наиболее им дружественные, для отказа от плана ЕС использовать активы РФ для кредита Киеву.

С опровержением этой информации была вынуждена выступить заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Вбрасывание идей от анонимных источников, которые не присутствовали на этих обсуждениях, не должны восприниматься серьезно. Единственная цель США — добиться мира в этом конфликте. Как украинцы, так и россияне высказали свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная работа заключается в том, чтобы содействовать обсуждениям, которые могут в конце концов привести к сделке»,— заявила Анна Келли.

В этой все более непростой для руководства ЕС ситуации глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Европарламенте 17 декабря предупредила, что Евросоюз до конца года в любом случае должен будет принять решение о способе финансирования Киева — путем использования активов РФ или через европейский заем. «По оценкам МВФ, Украине необходимы в 2026–2027 годах около €137 млрд, и Евросоюз должен покрыть две трети этой суммы — €90 млрд. Еврокомиссия предложила два варианта: один основанный на активах России и один основанный на общем займе ЕС. Ясно одно, мы должны принять решение финансировать Украину на следующие два года уже на этом саммите ЕС»,— отметила Урсула фон дер Ляйен.

Сергей Строкань