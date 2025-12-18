Глава ЕК: никто не уйдет с саммита до принятия решения о финансировании Украины

Участники сегодняшнего саммита в Брюсселе не уйдут, пока не примут окончательное решение по финансированию Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

«Украине на следующие два года необходимо 137 млрд евро финансирования. Я полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем»,— сказала госпожа фон дер Ляйен журналистам по прибытии на встречу (цитата по ТАСС).

Глава ЕК также заявила, что поддерживает «озабоченности» властей Бельгии, Венгрии, Словакии, Италии, Болгарии, Мальты и Чехии в случае принятия решения о выдаче репарационного кредита Украине. По ее словам, страны Евросоюза должны вместе разделить все риски возможных юридических последствий после изъятия российских активов.

С 18-19 декабря в Брюсселе пройдет саммит по вопросам о финансировании Украины на 2026-2027 годы и использовании замороженных российских активов. По предложению Еврокомиссии, €180 млрд заблокированных средств России, находящихся в депозитарии Euroclear в Брюсселе, будут переданы на финансирование кредита Украине. В течение двух ближайших лет предполагается выдать €90 млрд.