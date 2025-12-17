Орбан: вопрос о конфискации активов РФ снят с повестки ближайшего саммита ЕС

Еврокомиссия не будет обсуждать вопрос о конфискации замороженных российских активов на саммите стран Евросоюза 18-19 декабря. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Члены блока хотели использовать активы для кредита Украине.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан

«Закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером привели к результатам, и я думаю, если я правильно понял, что сказала сегодня председатель Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен.— “Ъ”), а я думаю, что понял правильно, она сказала, что российские активы не будут фигурировать на столе переговоров завтра»,— сказал господин Орбан в опубликованном видеообращении.

По информации Euractiv, против конфискации российских активов выступают семь стран ЕС, в том числе Венгрия и Словакия. Окончательное решение по этому вопросу должны были принять на саммите блока 18-19 декабря в Брюсселе. В ЕК надеялись добиться от всех участников саммита согласия на экспроприацию активов РФ для выделения помощи Украине. До этого Совет ЕС уже одобрил бессрочную блокировку суверенных российских активов.

