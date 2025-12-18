В отношении правозащитника Соколова в Екатеринбурге возбудили дело за госизмену

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова за государственную измену по ст. 275 УК РФ. В суде «Ъ-Урал» подтвердили информацию о возбуждении дела.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Соколов

Мера пресечения будет избрана в Верх-Исетском районном суде.

В начале недели правоохранительные органы в Екатеринбурге провели обыски у блогеров Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова — участников НКО «Правовая основа» и проекта «Правозащитники Урала». Основанием для проведения обысков стало возбужденное уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации).

Алексей Соколов является модератором Telegram-канала «Правозащитники Урала» Алексея Соколова — в его отношении проходит процесс по делу о демонстрации экстремистской символики. По версии обвинения, он неоднократно размещал материалы, демонстрирующие символику социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). Алексей Соколов вину не признал.

Артем Путилов, Ирина Пичурина