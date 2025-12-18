Бельгия потребовала от ЕС «неограниченных гарантий» при изъятии активов России

Бельгия настаивает на получении «неограниченных финансовых гарантий» от стран ЕС в случае использования замороженных российских активов, если ей придется возмещать убытки в €193 млрд. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

Фото: Ben Stansall / Pool / Reuters Премьер Бельгии Барт де Вевер

Издание отмечает, что более реалистичный вариант — создание ограниченного и добровольного пакета гарантий, который позволил бы несогласным странам, включая Венгрию и Словакию, не участвовать в схеме. В Еврокомиссии заявляют, что риски для Бельгии могут быть снижены за счет «механизмов солидарности».

Как писала Politico, Брюссель также добивается создания дополнительного финансового резерва для защиты от возможных судебных исков и ответных мер со стороны России. Премьер Бельгии Барт де Вевер называл инициативу Еврокомиссии использовать российские активы для помощи Украине «воровством».

Окончательное решение по вопросу конфискации российских активов руководители стран ЕС планируют принять на саммите 18-19 декабря в Брюсселе.

