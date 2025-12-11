Politico: Бельгия потребовала от ЕС денежный резерв из-за российских активов

Бельгия потребовала от руководства Евросоюза дополнительный денежный резерв для покрытия возможных рисков в случае использования российских замороженных активов. Резерв будет предоставлен за счет доходов от активов, которые получает депозитарий Euroclear в виде процентов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Резерв предоставит Euroclear финансовые ресурсы, чтобы противостоять возможным ответным мерам России, следует из документа. Бельгия предлагает внести эти поправки в документ Еврокомиссии об использовании активов России. Мера станет дополнением к остальным гарантиям, которые требует Брюссель. Бельгия опасается, что Россия может потребовать от Euroclear вернуть активы, которые ЕС планирует использовать для финансирования Украины.

Большая часть доходов от российских замороженных активов направляется Украине для погашения кредита в размере €45 млрд, предоставленного странами G7. При этом Euroclear сохраняет 10-процентный резерв для покрытия юридических рисков. Для лучшей защиты Euroclear Бельгия намерена повысить этот порог, пишет Politico.

Еврокомиссия рассчитывает на саммите ЕС 18–19 декабря принять решение о присвоении €210 млрд российских активов. В Euroclear хранится €193 млрд активов. Для принятия решения об изъятии активов Евросоюзу потребуется квалифицированное большинство голосов.

