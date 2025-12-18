Оборот ювелирной розницы в Краснодаре превысил 5 млрд рублей

Южные регионы России сохраняют положительную динамику ювелирной розницы. По данным аналитического центра Sokolov, которые приводит РБК Ростов, с января по сентябрь 2025 года объем продаж в Ростове-на-Дону и Краснодаре превысил 9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Ростовской области рынок ювелирных изделий вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 8,7 млрд руб. Продажи в Ростове-на-Дону увеличились на 7%, до 4,3 млрд руб. Средний чек по региону составил 11,1 тыс. руб., в областном центре — 11,4 тыс. руб., что на 12 и 10% выше прошлогоднего уровня соответственно.

Краснодарский рынок также показал рост: жители города потратили на украшения более 5 млрд руб., что на 7% больше, чем в 2024 году. Средний чек в кубанской столице вырос до 11,6 тыс. руб., превысив среднероссийский показатель в 9,9 тыс. руб.

По словам руководителя аналитического центра Sokolov Алины Колпаковой, на динамику рынка повлияла цифровизация спроса и рост доли маркетплейсов. Онлайн-продажи ювелирной продукции достигли 29% от всего рынка против 28% годом ранее, доля маркетплейсов выросла до 12,7 с 9,2% в аналогичный период 2024 года.

Общий объем российского ювелирного рынка за январь—сентябрь 2025 года, по оценке Sokolov, составил 347 млрд руб.

Вячеслав Рыжков