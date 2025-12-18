В Среднеуральске депутаты избрали председателем городской думы Касьяненко

Андрей Касьяненко избран председателем городской думы Среднеуральска (Свердловская область). На заседании большинство депутатов поддержали его кандидатуру, сообщил «Ъ-Урал» на момент выборов и.о. председателя Олег Прудников.

Согласно сайту думы, Андрей Касьяненко был избран в думу в 2021 году по округу № 1. Ранее он уже занимал должность председателя думы с 2016 по 2018 год. В 2018 году он покинул пост — этому предшествовал конфликт между ним и депутатской группой. К конфликту в думе подключались уральский полпред и губернатор.

Предыдущий председатель думы, Вениамин Бикташев, покинул должность в мае 2025 года по собственному желанию. Несмотря на требования прокуратуры, депутаты оставили за ним мандат, однако суд впоследствии лишил господина Бикташева полномочий. По данным надзорного ведомства, бывший председатель думы в рабочее время находился в отпуске и использовал служебный автомобиль в личных целях. Отставке господина Бикташева предшествовал конфликт с дракой с мэром Алексеем Стасенком.

Обязанности председателя до избрания Андрея Касьяненко исполнял Олег Прудников.

Василий Алексеев, Мария Игнатова