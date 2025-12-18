США признали ответственность за авиакатастрофу в Вашингтоне 29 января

Власти США признали ответственность за столкновение пассажирского самолета American Airlines и вертолета Black Hawk в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана 29 января. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на судебное заявление министерства юстиции.

В 209-страничном документе, поданном в федеральный окружной суд США в округе Колумбия, Минюст указал, что экипаж армейского вертолета Black Hawk не заметил пассажирский самолет и не смог предотвратить столкновение. Кроме того, авиадиспетчеры аэропорта имени Рейгана не предупредили экипаж лайнера о приближающемся вертолете, что подтвердил представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA).

По словам адвоката Роберта Клиффорда, представляющего интересы семьи одной из жертв, американские власти тем самым «признают ответственность армии за гибель людей, а также несоблюдение FAA процедур управления воздушным движением».

29 января пассажирский самолет American Airlines, выполнявший рейс из штата Канзас, и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе у аэропорта имени Рейгана и упали в реку Потомак. В результате погибли 64 человека, находившиеся на борту самолета, а также трое военнослужащих в вертолете. Большинство пассажиров рейса из города Уичито — фигуристы, участвовавшие в чемпионате США по фигурному катанию, их тренеры и члены семей. Среди погибших — несколько бывших российских фигуристов, в том числе чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, работавшие в США тренерами.

