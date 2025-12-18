Ночью над Крымом и акваторией Черного моря сбили 39 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря ликвидировали суммарно 39 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 и с 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО. Поздно вечером 17 декабря над территорией Крыма сбили 17 беспилотников, над акваторией Черного моря — 13. Позже над Крымом ликвидировали 4 БПЛА, а над Черным морем — 5.

Всего над регионами РФ в ночное время с 20:00 мск 17 декабря до 07:00 мск 18 декабря дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотников.

Алина Зорина