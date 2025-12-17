Такер Карлсон заявил о планах Трампа объявить в ближайшие часы войну Венесуэле

Президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой сегодня в 21:00 (5:00 мск). Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom на YouTube-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По словам господина Карлсона, о возможном объявлении войны Венесуэле ему рассказал один из членов Конгресса США.

Сегодня Дональд Трамп объявил правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией и распорядился о «полной и всеобъемлющей» блокаде всех находящихся под санкциями США нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Президент пообещал, что США продолжат сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли» у Соединенных Штатов.

16 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан США не допустить войны. Он заявил, что Дональд Трамп хочет начать военные действия, чтобы получить нефть.

