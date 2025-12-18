В США отклонили резолюцию против военных действий в Венесуэле

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, которая обязала бы администрацию президента Дональда Трампа получить одобрение Конгресса перед началом военных действий против Венесуэлы. Инициатива не прошла с результатом 213 голосов против 211.

Как сообщает The New York Times, резолюция была предложена демократом Джимом Макговерном. Она была призвана ограничить полномочия президента в эскалации конфликта с Венесуэлой.

Противники резолюции, в основном республиканцы, заявили, что она подрывает способность президента защищать национальные интересы и бороться с наркотрафиком из региона.

Одновременно была отклонена вторая резолюция, требовавшая прекратить удары по судам в Карибском море и Тихом океане без разрешения Конгресса. С сентября США провели не менее 25 таких операций против судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, отмечает NYT.

17 декабря Дональд Трамп распорядился о полной блокаде всех находящихся под санкциями США нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Американский журналист Такер Карлсон накануне заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой сегодня в 21:00 (5:00 мск).