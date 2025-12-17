WP: США сообщили Европе о планах использовать активы России в мирном плане

Администрация президента США Дональда Трампа передала странам Европы четкий сигнал о желании использовать замороженные на Западе российские активы для будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом газета The Washington Post сообщили два неназванных чиновника.

В изначальной версии мирного плана, разработанного командой Дональда Трампа, предполагалось использовать замороженные российские активы: $100 млрд направить на возглавляемые США усилия по восстановлению Украины, а оставшуюся сумму — для создания российско-американского инвестиционного фонда. Тем самым США хотели создать экономический стимул для России заключить мирное соглашение.

После консультаций США с Украиной пункт о российских активах из плана исключили. Однако с тех пор европейские лидеры «сталкиваются с давлением со стороны американских чиновников», рассказали источники WP.

В декабре Еврокомиссия предложила выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов: €115 млрд на финансирование оборонной промышленности Украины в течение пяти лет, а €50 млрд — на бюджетные потребности страны. Еще €45 млрд из общего пакета должны пойти на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине в 2024 году. Против выступила Бельгия, на чьей территории заморожена большая часть средств. Этот вопрос должны были утвердить на саммите ЕС 18-19 декабря. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос снят с повестки встречи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа ищет оправдание средствам».

Лусине Баласян