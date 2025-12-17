Politico: США вынуждают ЕС отказаться от использования активов РФ для Украины

Представители администрации США оказывали давление на «дружественные» им страны Европы, чтобы добиться отказа Евросоюза (ЕС) от плана использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, сообщает Politico со ссылкой на неназванных представителей ЕС. По информации издания, «американская кампания влияния», в рамках которой переговоры велись в обход Брюсселя, привела к тому, что Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе стран, не согласных на использование активов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По итогам прошедшей в октябре встречи лидеров ЕС не удалось достичь соглашения по поводу заблокированных денежных средств, потому что против выступила Бельгия. Однако два месяца спустя «стало ясно, что проблема ЕС заключается не столько в Бельгии, сколько в Трампе», пишет Politico. По словам высокопоставленного чиновника, шансы на заключение сделки ухудшились. «Мне хотелось плакать»,— сказал он, описывая настроение на встрече министров по делам ЕС в Брюсселе на этой неделе.

Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что исход предстоящего саммита ЕС, который пройдет 18–19 декабря, неясен. По его мнению, вероятность того, что лидеры ЕС достигнут соглашения об использовании замороженных российских активов, составляет «50 на 50». Совет ЕС уже одобрил бессрочную блокировку суверенных активов России. Еврокомиссия хочет добиться на саммите решения об их использовании в интересах Украины. По информации Euractiv, против выступают семь стран ЕС, в том числе Венгрия и Словакия.