Белый дом США опроверг давление на ЕС в вопросе замороженных активов России

США отвергают обвинения в оказании давления на Евросоюз (ЕС) для отказа от использования замороженных российских активов на нужды Украины. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заверила, что единственная цель США — добиться мирного урегулирования конфликта.

«Вбрасывание идей от анонимных источников, которые не присутствовали при обсуждениях, не нужно воспринимать серьезно... И украинцы, и россияне четко высказали свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная задача — содействовать обмену мнениями, который в конце концов может привести к сделке»,— прокомментировала Politico госпожа Келли.

По данным издания, представители администрации США оказывали давление на «дружественные» им страны Европы. Politico отмечает, что благодаря «американской кампании влияния» Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе стран, не согласных на использование российских активов. Окончательное решение должны принять на саммите ЕС, который пройдет 18–19 декабря. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вероятность достижения соглашения по вопросу использования активов РФ пока составляет «50 на 50».