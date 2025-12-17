У ООН нет информации о якобы украденных Венесуэлой активах США

У ООН нет информации об американских активах, которые, по словам президента США Дональда Трампа, якобы украла Венесуэла. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Господин Хак отметил, что ООН пристально следит за конфликтом США и Венесуэлы. «Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш.— “Ъ”) призывает к сдержанности и немедленной деэскалации ситуации. <...> И, конечно, как всегда, он считает, что любые разногласия должны разрешаться мирными средствами»,— сказал Фархан Хак (цитата по ТАСС).

Сегодня Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Президент пообещал, что США продолжат сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли».

16 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил граждан США не допустить войны, которую, по его словам, хочет развязать господин Трамп ради венесуэльской нефти. В МИД России выражают солидарность властям страны.

