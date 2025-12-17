У ООН нет информации о якобы украденных Венесуэлой активах США
У ООН нет информации об американских активах, которые, по словам президента США Дональда Трампа, якобы украла Венесуэла. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
Фото: Manuel Elias / UN
Господин Хак отметил, что ООН пристально следит за конфликтом США и Венесуэлы. «Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш.— “Ъ”) призывает к сдержанности и немедленной деэскалации ситуации. <...> И, конечно, как всегда, он считает, что любые разногласия должны разрешаться мирными средствами»,— сказал Фархан Хак (цитата по ТАСС).
Сегодня Дональд Трамп приказал ввести «полную и тотальную блокаду» всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Президент пообещал, что США продолжат сосредотачивать военные силы вокруг Венесуэлы до тех пор, пока власти страны «не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли».
16 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил граждан США не допустить войны, которую, по его словам, хочет развязать господин Трамп ради венесуэльской нефти. В МИД России выражают солидарность властям страны.
