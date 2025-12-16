Мадуро призвал граждан США не допустить войны с Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в эфире национального телевидения обратился к гражданам США, призвав их «связать руки воинственным безумцам», желающим войны, чтобы получить нефть. Господин Мадуро также заявил, что рассчитывает на совесть и серьезность взглядов американских профсоюзов, политических и религиозных лидеров, а также простых граждан США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам венесуэльского президента, многие лидеры общественного мнения в США «осознают ценность мира в Америке и важность уважения к Венесуэле, которая уважает Соединенные Штаты, международное право и является мирной и пацифистской страной».

Выступление Мадуро состоялось в вечернем эфире 15 декабря. В этот же день поддержку Венесуэле и ее народу выразил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Он заявил, что Венесуэла подвергается «неприкрытому политическому давлению и военному шантажу». При этом российская и венесуэльская стороны действуют «в полном соответствии с договором о стратегическом партнерстве», подписанным Владимиром Путиным и господином Мадуро в мае.

Влад Никифоров